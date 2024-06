Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ VW aufgebrochen ++ Pkw beschädigt ++ Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren ++ Zwei Pkw prallen an Kreuzung aufeinander ++ Moped-Fahrer verletzt sich bei Sturz ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

++ VW aufgebrochen ++

Achim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen VW in der Kolberger Straße. Mit Gewalt verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, Zugang zu dem unter einem Carport stehenden VW und durchsuchten den Pkw. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Art und Höhe des Diebesgutes sind aktuell noch nicht bekannt.

Die Polizei Achim bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04202/9960.

++ Pkw beschädigt ++

Verden. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde ein Hyundai in der Bahnhofstraße auf einem Innenhof beschädigt. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 10:30 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Heckscheibe des Pkw auf unbekannte Art und Weise zerstört. Die Täter entkamen anschließend unerkannt. Der am Pkw entstandene Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

++ Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren ++

Achim. Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Embser Landstraße einen Mercedes. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Nach einem positiven Drogenvortest, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

++ Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs ++

Ottersberg. Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr auf der A1 in Höhe Ottersberg einen 31-Jährigen in einem BMW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung im Straßenverkehr geführt wurde und der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

++ Zwei Pkw prallen an Kreuzung aufeinander ++

Verden. Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Sonntagabend gegen kurz vor 23:00 Uhr eine 37-Jährige leicht. Die Frau war mit einem Chevrolet auf der Nienburger Straße in Fahrtrichtung Dörverden unterwegs. Ein 19-jähriger Fahrer eines Seat mit zwei weiteren Insassen kam aus Fahrtrichtung Dörverden und beabsichtigte demnach an der Kreuzung in Hönisch nach links in die Groß-Hutberger-Straße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die Vorfahrt des entgegenkommenden Chevrolets.

Beamte der Polizei Verden fuhren zum Unfallzeitpunkt direkt hinter der 37-Jährigen und nahmen den Unfall umgehend auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 EUR geschätzt. Der Pkw der 37-Jährigen konnte nur noch abgeschleppt werden.

++ Auf die Gegenfahrbahn geraten ++

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Zum Behlingsee" entstand am frühen Sonntagabend ein Sachschaden von rund 10.000 EUR. Ein 59-Jähriger in einem Opel war den Informationen zufolge in Richtung Meyerdamm unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden KIA eines 60-Jährigen zusammenprallte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Verletzt wurde demnach glücklicherweise niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Moped-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Lilienthal. Am frühen Sonntagabend gegen kurz vor 18:00 Uhr kam ein 84-jähriger Fahrer eines Moped in der Lilienthaler Allee in Fahrtrichtung Bremen von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 84-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet im Grünstreifen ins Schleudern und stürzten schließlich.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort medizinisch. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

