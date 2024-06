Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung von 02.06.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden. Sachbeschädigung an Fahrzeugen - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße Am Allerufer zu zwei Sachbeschädigungen an, am Fahrbahnrand abgestellten, Fahrzeugen. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit Hilfe von Steinen auf die Scheiben der Fahrzeuge eingewirkt, wodurch diese beschädigt worden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231/8060 zu melden.

Verden. Diebstahl eines Fahrrades - Am Samstagmittag wurde von Zeugen der Diebstahl eines Pedelec am Holzmarkt in Verden beobachtet. Der Beschuldigte durchtrennte das Schloss, fuhr mit dem Pedelec davon und konnte auf Grund der guten Zeugenbeschreibung kurze Zeit später durch Beamten der Polizei Verden festgestellt und kontrolliert werden. Das entwendete Pedelec konnte vom Beschuldigten ausgehändigt und dem Geschädigten wieder übergeben werden. Gegen den 43-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Bereich Achim

Riede. Straßenverkehrsgefährdung - Am Samstagnachmittag kam es in Riede zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum. Nach Zeugenangaben befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Gifhorn mit seinem Pkw Toyota Corolla die Bremer Straße in Riede. Dabei ist der Pkw mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, sodass ein Kradfahrer massiv abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu verhindern. Der tatbetroffene Pkw konnte durch Beamte der Polizei Achim angehalten und die Insassen kontrolliert werden. Bei dem 65-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,56 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Wer Hinweise zum Geschehensablauf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204/914380.

Oyten. Fahren unter Drogeneinfluss - Am Samstagabend wurde durch Beamte des Zolls ein vermeintlich unter Einfluss von Rauschmitteln stehender Fahrzeugführer gemeldet. Der tatbetroffene Pkw VW Golf wurde durch die Beamten des Zolls im Bereich der Marie-Curie-Straße in Oyten angehalten und kontrolliert. Nach Feststellung von Auffälligkeiten wurden Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Achim über die Feststellungen informiert. Im Rahmen eines Vortestes konnte eine Beeinflussung durch Kokain und THC festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell