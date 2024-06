Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden Osterholz für den 01.06.2024

PI Verden (ots)

Bereich Osterholz

Abgebrochener Ast verursacht Totalschaden Hambergen, Ortsteil Holste - Am Freitag, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine Frau mit drei Kindern die Landrat-Christian-Evers-Straße, als plötzlich aufgrund von Fäulnis ein großer Ast auf die Straße stürzte. Die Fahrerin reagierte vorbildlich und konnte den PKW kontrolliert zum Stehen bringen. Keiner wurde verletzt. An dem PKW, welcher von dem Ast getroffen wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Ast wurde anschließend durch die Feuerwehr entfernt.

Bereich Verden

++ Sprengung eines Geldautomaten in der Gemeinde Kirchlinteln ++ Kirchlinteln - Ortsteil Hohenaverbergen. Heute, 01.06.2024, gegen 03:29 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten bei einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Verdener Straße/L 160 gesprengt. Der Geldautomat hat sich in einem separaten Anbau befunden, der an die Räumlichkeiten des Geschäftes angrenzt. Ersten Informationen zufolge flohen die Täter unerkannt mit einem Audi Kombi in Richtung Verden. Die alarmierte Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Diese verliefen negativ. Bei der Sprengung wurde nach derzeitigem Stand niemand körperlich verletzt. Zumindest am Anbau mit dem Geldautomaten entstand erheblicher Gebäudeschaden, der sich auf mehrere zehntausend Euro einschätzen lässt. Wohn- und Geschäftsbereich sind nach derzeitigem Stand nicht beschädigt worden. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort. Dabei waren unter anderem die spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Einsatz. Im Zuge der Einsatzmaßnahme musste die Verdener Straße/L160 im Bereich des Einsatzortes zeitweise gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass Bargeld in bisher unbekannter Höhe erbeutet wurde. Die weiteren Ermittlungen, welche andauern, übernimmt nun die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen. Es wird gebeten, weitere Rückfragen an die Pressestelle der PI Verden/Osterholz bzw. an die Pressestelle der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg ab Montag, 03.06.2024, zu richten.

Weitere presserelevante Sachverhalte für den Bereich Verden liegen nicht vor.

Bereich Achim

Fahren unter Einfluss von THC Am frühen Freitagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 27-jährigen Nissan-Fahrer in der Max-Neumann-Straße in Achim. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte eine Beeinflussung durch Cannabis festgestellt und durch einen Urintest bestätigt werden. Dem Betroffenen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagmorgen touchierte der 56-jährige Fahrzeugführer eines VW einen parkenden Pkw auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes in Oyten und fuhr anschließend davon. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der Unfallverursacher erneut an der Unfallstelle und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Bei der Überprüfung der Personalien konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Bereich Autobahnpolizei

Keine presserelevanten Ereignisse.

gefertigt, Hensen, POK

