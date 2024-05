Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 44-Jähriger nach Vorfall am Bahnhof verletzt

Verden (ots)

Bei einem Vorfall am Bahnhof am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war es der 44-Jährige selbst, der aggressiv an die Fahrertür eines am Taxistand stehenden Taxis herantrat. Zeugen zufolge riss er in aggressiver Art und Weise an der Fahrertür des Taxis, außerdem schrie er lauthals den im Auto sitzenden 30-jährigen Taxifahrer an und forderte ihn auf, auszusteigen. Warum es zu diesem Wutausbruch des 44-Jährigen kam, ist unklar. Fahrgast des Taxifahrers soll er vorher gar nicht gewesen sein. Der verängstigte Taxifahrer stieg entgegen der Forderung des 44-Jährigen nicht aus, sondern brachte sich in Sicherheit, indem er flüchtete. Er setzte das Taxi in Bewegung, um davonzufahren und um dann die Polizei zu verständigen. Tragischerweise wurde der 44-Jährige von dem anfahrenden Taxi ein Stück weit über den Bahnhofsvorplatz mitgeschleift. Letztlich stürzte er zu Boden und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

