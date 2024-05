Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rotlicht missachtet - Acht Menschen verletzt

Achim (ots)

Auf der Landesstraße 156 kam es am Mittwoch kurz vor 21:30 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann war mit einem Kleintransporter, in dem sechs weitere Personen mitfuhren, auf der L156 in Richtung Achim unterwegs. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist der Mann in die Kreuzung zur K23 eingefahren, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht angezeigt hat. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem kreuzenden Renault-Kleinwagen, in dem ein 38-jähriger Mann am Steuer saß. Der Transporter wurde daraufhin in den Grünstreifen geschleudert und kollidierte letztlich mit einem Ampelmast sowie der Leitplanke. Aufgrund des Unfalls erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, fünf der Mitfahrenden im Transporter erlitten ebenfalls leichte, ein 50-Jähriger sogar schwere Verletzungen. Sie wurden allesamt mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 25.000 Euro. Neben der Polizei Achim und der Autobahnpolizei Langwedel, die den Verkehrsunfall aufnahmen, befand sich zudem ein Großaufgebot an Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr am Unfallort. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Betroffen war dadurch auch die dortige Anschlussstelle zur A27, Achim-Ost. Mögliche Zeugen des Unfalls, die bislang noch keine Aussage hinsichtlich des Unfallhergangs gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell