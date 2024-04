LPI-J: Offensichtlicher Diebstahl fehlgedeutet

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen befuhren ein 50jähriger VW Transporter-Fahrer und eine 25jährige Toyota-Fahrerin in dieser Reihenfolge die Jenaer Straße in der Ortslage Umpferstedt in Fahrtrichtung Jena. Aufgrund einer roten Ampel musste der Transporter-Fahrer anhalten. Die dahinterfahrende Weimarerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, ...

