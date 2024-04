LPI-J: Ladendieb gestellt

Apolda (ots) - Gestern Abend konnte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Buttstädter Straße in Apolda einen Ladendieb stellen. Sie beobachtete den 33-Jährigen Langfinger dabei, wie er sich heimlich 3 Solarkameras im Wert von ca. 114 Euro in den Rucksack steckte. Die Polizei wurde verständigt und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

