LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Unbekannte machten sich an einem in der Waldstraße abgestellten Wohnwagen zu schaffen. Wie ein Zeuge am Dienstagnachmittag feststellte, hatten Unbekannte ein Loch unter den Türgriff gebohrt. Ein Eindringen erfolgte nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

