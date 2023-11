POL-NE: Falscher Arzt versucht Senioren um hohe Geldsumme zu bringen

Neuss (ots) - Eine Dame aus Dormagen wartete am Donnerstag (09.11.) gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Römerstraße auf ihren Mann. Sie saß dabei auf dem Beifahrersitz ihres Fahrzeuges und hatte die Tür geöffnet. Plötzlich wurde sie von einem zirka 25 - 35 Jahre alten Mann angesprochen und gefragt, ob eine neben dem Auto auf dem Boden liegenden Brille ihr gehören würde. Sie schaute sich die Brille an und kehrte direkt zu ihrem Fahrzeug zurück. Nun bemerkte ...

mehr