Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche geklaut

Neuss (ots)

Eine Dame aus Dormagen wartete am Donnerstag (09.11.) gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Römerstraße auf ihren Mann. Sie saß dabei auf dem Beifahrersitz ihres Fahrzeuges und hatte die Tür geöffnet. Plötzlich wurde sie von einem zirka 25 - 35 Jahre alten Mann angesprochen und gefragt, ob eine neben dem Auto auf dem Boden liegenden Brille ihr gehören würde. Sie schaute sich die Brille an und kehrte direkt zu ihrem Fahrzeug zurück.

Nun bemerkte sie, dass ihre Handtasche aus dem Beifahrerfußraum entwendet wurde.

Ob dieser Mann, welcher zudem als 160 Zentimeter groß, mit dunkler Bekleidung, zierlicher Figur und vermutlicher Herkunft aus Südosteuropa beschrieben wird, in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Tasche steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zudem bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

