Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt

Neuss (ots)

In Neuss wurden auf der Breite Straße und auf der Stresemannallee nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Donnerstag zwei Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt.

Auf der Breite Straße nutzen Unbekannte die halbstündige Abwesenheit der Fahrzeugbesitzerin, um das Fahrzeug aufzubrechen und eine Brille, Portemonnaie und ein mobiles Navigationsgerät zu entwenden. Das Opfer hatte ihr Fahrzeug gegen 14:45 Uhr dort abgestellt.

Ein hochwertiges Parfüm wurde auf der Stresemannallee aus dem Fahrzeug eines 34-jährigen Mannes aus Solingen entwendet. Unbekannte hatten offenbar in der Zeit von 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen. Es werden Zusammenhänge geprüft und Zeugen gesucht. Personen, die Hinweise zu den Taten und Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell