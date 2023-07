Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) - Einbrüche in mehrere Bauwägen; Hinweisgeber gesucht

Calw (ots)

Gleich fünf Einbrüche in Bauwägen und in eine Gartenhütte musste die Polizei in der Zeit von Montag bis Mittwoch in Bad Liebenzell, Althengstett, Calw und Dobel verzeichnen.

In Bad Liebenzell verschafften sich von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 20.30 Uhr, bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Türe Zutritt in einem an der Landstraße 343, zwischen Unterhaugstett Mitte und Möttlingen, auf Höhe der Deponie abgestellten Bauwagen. Nach derzeitigem Stand verließen die Täter ohne Beute zu machen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Ein zweiter Einbruch hat in einen Bauwagen im gleichen Ort an der Kreisgrenze am Ortsteil Möttlingen stattgefunden. Die Täter gelangten in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch 20.10 Uhr, gewaltsam in das Innere. Dort wurden neben Elektrogeräten Getränke entwendet. Durch die Tat kam es zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

In der Nacht von Dienstag, 20.30 Uhr, auf Mittwoch,5.30 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre in einen Bauwagen in der Ferdinand-Porsche-Straße in Althengstett ein. Hierbei entwendeten sie die Kasse mit Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben noch unbekannte Täter im Calwer-Stadtteil Altburg einen Bauwagen in der Oberreichenbacher Straße aufgebrochen. In der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch 20.30 Uhr, wurde aus dem Inneren ein Elektrogerät sowie eine Kasse mit Bargeld entwendet. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Gewaltsam Zutritt verschafft haben sich Unbekannte auch in der Nacht auf Mittwoch, über die Tür eines Bauwagens in der Höhenstraße in Dobel. Der Täter entwendete einen geringen Münzgeldbetrag. Aufgehebelt wurde im gleichen Zeitraum die Türe einer Gartenhütte unweit des Bauwagens. Nach derzeitigem Stand wurde keine Beute gemacht. Der dabei entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

