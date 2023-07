Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist belästigt Passantinnen; Hinweisgeber gesucht

Freudenstadt (ots)

Von einem Exhibitionisten belästigt worden sind am späten Mittwochvormittag zwei Passantinnen in Freudenstadt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich zwei Fußgängerinnen gegen 10:55 Uhr auf dem Steinbeisweg in Laufrichtung des Stadtbahnhofes. Zu diesem Zeitpunkt stand ein schwarzer Kleinwagen der Marke Toyota am Fahrbahnrand des Steinbeisweges. Im Inneren des Fahrzeuges konnten die Frauen durch die geöffnete Seitenscheibe des Autos einen Mann auf der Rücksitzbank sehen, welcher onanierte. Es liegen weitere Hinweise auf zurückliegende exhibitionistische Handlungen vor, bei welchem ein schwarzer Kleinwagen im Bereich des Steinbeisweges und in der Wallstraße am Stadtbahnhof eine Rolle spielte. Zeugen, zu dem aktuellen oder einem vergangenen Vorfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 1864444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

