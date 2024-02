Polizei Mettmann

POL-ME: Eine Schwerverletzte nach Auffahrunfall - vier Autos beschädigt - Langenfeld - 2402019

Mettmann (ots)

Am Montag, 5. Februar 2024, kam es auf der Düsseldorfer Straße in Langenfeld zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Das war nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr ein 77-jähriger Monheimer die Düsseldorfer Straße und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Berghausener Straße ein. Nach eigenen Angaben betätigte er das Bremspedal, aber das Auto beschleunigte, sodass er mit seiner Mercedes B-Klasse auf den vor ihm stehenden Mitsubishi Colt auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Mercedes A-Klasse geschoben und diese wiederrum in einen Ford Ka.

Der 77-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die 61-jährige Fahrerin aus Monheim am Rhein, auf die der Unfallverursacher direkt aufgefahren war, wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Monheimerin aus der Mercedes A-Klasse wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung verlassen. Der Fahrer des Ford Ka blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der entstandene Gesamtschaden an allen vier beteiligten Autos wird auf circa 19.000 Euro geschätzt. Die Mercedes B-Klasse und der Mitsubishi Colt waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell