Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Hasenhäge und Ortkrug

Hasenhäge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 072 zwischen Hasenhäge und Ortkrug sind am Dienstagmorgen drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war auf winterglatter Straße ein mit drei Personen besetzter PKW plötzlich in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Dabei wurde der mutmaßliche Unfallverursacher im Fahrzeug eingeklemmt. Der 25-Jährige musste aus dem Unfallauto befreit werden und kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine 23-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Ein 7 Monate alter Säugling in dem Fahrzeug blieb unverletzt, kam aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Fahrer des anderen PKW erlitt leichte Unfallverletzungen. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle für etwa 100 Minuten voll gesperrt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

