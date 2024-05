Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Bargeld und Schmuck gestohlen++Pkw übersehen++Auffahrunfall mit zwei Verletzten++Tier ausgewichen++Roller in Brand geraten++Fußgängerin übersehen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Bärenkamp ein. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld und Schmuck, anschließen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Bargeld und Schmuck gestohlen+ Achim. In der Borsteler Hauptstraße kam es am Dienstag gegen 12.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, während die Bewohner vor dem Haus gearbeitet hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zugang in das Haus. Von dort entwendete er Bargeld und Schmuck. Eine Zeugin bemerkte eine männliche Person im Garten, die sich von dem Haus entfernte. Sie informierte die Bewohner, woraufhin diese den Diebstahl im Haus bemerkten.

Hinweise zu dem Mann oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Pkw übersehen+ Riede. Ein 29-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges wollte am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, von einem Grundstück auf die Straße Königsdamm einfahren. Er übersah dabei den Renault einer 37-Jährigen, die auf der Straße in Richtung Großer Damm unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.300 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit zwei Verletzten+ Thedinghausen. Am Dienstag, gegen 21.25 Uhr, kam es auf der Achimer Landstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem Ford. Eine 37-jährige Fahrerin des Ford musste auf der L203 in Richtung Thedinghausen verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein nachfolgender 23-Jähriger in dem Audi und fuhr auf den Ford auf. Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

+Tier ausgewichen+ Achim. Auf der Borsteler Landstraße verunfallte am frühen Mittwochmorgen, gegen 00.25 Uhr, eine 20-jährige Fahrerin und verletzte sich leicht. Ersten Informationen zufolge lief ein bislang unbekanntes Tier auf die Fahrbahn und sie wich diesem aus. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Durch den Aufprall kippte der Pkw zur Seite und blieb im Seitenraum liegen.

Die 20-Jährige kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper musste den Daihatsu aus dem Seitenraum bergen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Roller in Brand geraten+ Ritterhude. In der Straße Lärchenhügel geriet am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Motorradroller in Brand. Der Roller befand sich auf einer Garagenzufahrt. Ein 18-Jähriger versuchte den Roller wieder fahrtüchtig zu machen, als der Roller anfing zu brennen. Er wurde durch eine Stichflamme leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte eine Zerstörung des Rollers jedoch nicht verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+Fußgängerin übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Beim Abbiegen an einer Kreuzung übersah am Dienstagmorgen eine 56-jährige Fahrerin eines Hyundai die Schülerin und verletzte sie leicht. Gegen 08 Uhr bog die 56-Jährige bei Grün der Ampelanlage nach rechts von der Loger Straße auf die Bahnhofstraße ab und übersah das Mädchen, welches ebenfalls bei Grün die Straße überquerte. Das Mädchen kam leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell