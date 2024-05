Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Versuchter Einbruch in Transporter++Kind auf Fahrrad verletzt++Mit E-Scooter zusammengestoßen und geflüchtet++Einbruch in Baustelle+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Versuchter Einbruch in Transporter+ Achim. In der Zeit von Samstag 13 Uhr bis Montag 10 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Transporter in der Margarete-Steiff-Allee aufzubrechen. Das Fahrzeug stand auf einem umzäunten Firmengelände. Sie versuchten zunächst eine Tür zu öffnen. Als dies misslang, beschädigten sie eine Scheibe. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen in dem Zeitraum können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Kind auf Fahrrad verletzt+ Ottersberg. Bei einem Unfall im Buchenweg verletzte sich am Montagvormittag ein Kind auf einem Fahrrad. Ersten Informationen zufolge war das Mädchen von einem Stichweg auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 27 Jahre alte Postzustellerin befuhr mit ihrem Fahrzeug langsam die Straße und stieß mit dem Mädchen zusammen. Dieses stürzte und zog sich leichte Verletzten zu. An dem Fahrrad und dem Postfahrzeug entstand geringer Sachschaden.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen und geflüchtet+ Achim. In der Industriestraße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Peugeot von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den E-Scooter auf dem Geh- und Radweg. Der 16-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw stieg kurz aus und fuhr anschließend weiter.

Eine Überprüfung des Kennzeichens des Peugeot führte zu dem 59-Jährigen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Baustelle+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Baustelle in der Straße Am Osterholze ein. Zwischen Samstag 14.30 Uhr und Montag 07.00 Uhr gelangten die Täter in den umzäunten Bereich und versuchten zwei Baucontainer zu öffnen. Es gelang ihnen, einen der beiden Container zu öffnen. Aus diesem entwendeten sie jedoch nicht und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell