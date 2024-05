Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus Pkw entwendet

Jena (ots)

Das Nichtverschließen eines Pkw nutzten bisher unbekannte Diebe in der Merseburger Straße für ihren Beutezug. Im Zeitraum vom 17. bis 19.05.2024 nahmen die Täter mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug und flüchteten. Der Beuteschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Im Nahbereich wurden durch Passanten Bohrmaschinen in einem nahegelegenen Busch festgestellt. Diese stammen jedoch nicht aus dem besagten Fahrzeug. Ob dieses Beutegut aus anderen Straftaten stammt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Jena per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder Telefon 03641 810 mit Angabe des Aktenzeichens 0128899/2024 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell