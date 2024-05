Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Jena (ots)

In der Jenaer Carolinenstraße ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger aus Richtung Erlanger Allee kommender PKW-Fahrer übersah beim Rechtsabbiegen den vorfahrtberechtigten Radfahrer. Der 17-jährige Radfahrer beabsichtigte auf dem Fahrradweg die Straße zu überqueren, in der der Pkw einfahren wollte. Durch die Kollision stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

