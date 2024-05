Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrrad weggetragen++Alarmanlage schreckt Einbrecher ab++Motorradfahrerin leicht verletzt++Brand in Wohnung+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrrad weggetragen+ Oyten. In der Schulstraße stahlen zwei bislang unbekannte Täter ein abgeschlossenes Fahrrad. Zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr am Samstagabend trugen die beiden Täter das Fahrrad weg, während der Besitzer sich in der Nähe in einem Restaurant befand. Ein Zeuge hatte die Personen beim Wegtragen beobachtet.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Eine gute Sicherung besteht nicht nur aus dem Abschließen eines Zweirads, sondern auch durch das Anschließen an einem festen Gegenstand. Dafür sind möglichst zwei unterschiedliche Schlösserarten zu verwenden, weil Täter dann in der Regel verschiedene Werkzeuge benötigen um die Schlösser zu öffnen.

+Alarmanlage schreckt Einbrecher ab+ Verden. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Walsroder Straße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten in das Haus. Als die Täter im Inneren die Alarmanlage auslösten, flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Motorradfahrerin leicht verletzt+ Thedinghausen. Eine 34-jährige Motorradfahrerin verletzte sich am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht. Auf der Bremer Straße kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte in einem Graben. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand in Wohnung+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend kam es in der Blumenthaler Straße zu einem Brand in einem Wohnhaus. Ein Teil des Hauses ist zunächst nicht bewohnbar.

Gegen 18.00 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr von Anwohnern alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war in der oberen Wohnung aus ungeklärter Ursache ein Sofa in Brand geraten. Die Bewohner verließen die verqualmte Wohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Es entstand ein geringer Gebäudeschaden durch den Rauch und die Löscharbeiten. Die Bewohner kamen zur Überprüfung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der ungeklärten Brandursache geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

