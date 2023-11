POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk.

Reutlingen (ots) - Engstingen (RT): Vorfahrt missachtet Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro ist am Montagmorgen in Engstingen entstanden. Eine 69-jährige Fahrerin eines BMW wollte gegen elf Uhr in den Kreisverkehr in der Reutlinger Straße von Großengstingen kommend einfahren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 44-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz Klein-LKW, der sich bereits im Kreisel ...

