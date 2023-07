Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Rüttelplattendiebe auf frischer Tat erwischt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Kreulkerhook; Tatzeit: 14.07.23, 17.45 Uhr;

Am Freitagnachmittag wurde ein Zeuge gegen 17.45 Uhr auf einen mit zwei Personen besetzten Transporter aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit von einem Privatgelände fuhr, auf dem derzeit Arbeiten durchgeführt werden. Pech für die Täter: der Zeuge ist nicht nur mit dem Grundstückseigentümer verwandt, ihm kam die Sache auch verdächtig vor und er folgte dem Transporter bis zum Bereich Uhlenberg. Dort sprach er die Täter auf den Vorfall an und entdeckte eine Rüttelplatte auf der Ladefläche. Für den Umstand hatten die Männer, 30-Jähriger aus Gescher und 52-Jähriger aus Bahnhof Reken, eine Ausrede parat. Auf diese fiel der Zeuge nicht herein, so dass die Rüttelplatte wieder beim rechtmäßigen Besitzer ist und auf die beiden Diebe ein Strafverfahren zukommt. (fr)

