Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Wahlkampfstände in der Innenstadt+

Landkreis Verden (ots)

Verden. In der Innenstadt in Verden betrieben am Samstag, 25.05.2024, anlässlich der diesjährigen Europawahlen am 09.06. mehrere Parteien Wahlkampfstände.

Die Parteien bauten ihre Informationsstände gegen 9 Uhr in der Fußgängerzone auf. Sie informierten Passanten und warben für die Teilnahme an der Wahl und ihre Partei. Die Informationsstände verliefen friedlich und ohne Vorkommnisse und wurden gegen 13 Uhr wieder abgebaut.

Gegen 10 Uhr bildete sich eine kleine Spontanversammlung mit ca. fünf Personen in der Fußgängerzone. Diese verlief ebenfalls friedlich. Nachdem die Informationsstände abgebaut waren, löste sich die Versammlung ebenfalls auf.

