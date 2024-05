Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeledung der PI Verden/Osterholz vom 25.05.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LK Verden.

-------

Leichte Verletzungen durch Zusammenstoß. Verden. Ein 86jähriger Mann aus Verden befuhr am Freitag morgen gegen 09.25 Uhr die Ysotraße in Verden. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Honda leicht in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem Transporter zusammen, der durch einen 33jährigen Mann aus Kirchlinteln gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der 86jährige Hondafahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, da umherwirbelnde Fahrzeugteile durch das offenstehende Fenster in den Innenraum gelangten.

Ein Verletzter nach Unfall auf der A27. Verden. Ein 32jähriger Mann aus Bremen war am Freitagabend gegen 22.10 Uhr mit seinem VW auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schleuderte mit seinem Fahrzeug herum und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Aufprall war derart stark, dass sich zwei Teile der Schutzplanke lösten und in den Gegenverkehr geschleudert wurden. Hier überfuhr ein 61jähriger Mann aus dem Raum Gifhorn mit seinem Mercedes die Teile. Der Mercedesfahrer hatte lediglich einen Reifenplatzer zu beklagen, während der unfallverursachende VW nach Einschätzung der Polizei ein Totalschaden sein dürfte und abgeschleppt werden musste. Insgesamt wird der Schaden auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer. Thedinghausen. Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 16jährige Radfahrer aus Thedinghausen beabsichtige von einer Grundstückseinfahrt auf die Bahnhofstraße einzufahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 61jährigen Achimer mit dessen BMW, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Syker Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 EUR.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Achim. Auf der Borsteler Hauptstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Ackerschlepper. Ein 30jähriger Achimer befuhr gemeinsam mit seinem 2jährigen Sohn mit einem VW die Borsteler Hauptstraße in Fahrtrichtung Bassen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf den vor ihm befindlichen Ackerschlepper auf, der zu diesem Zeitpunkt durch einen 56jährigen Mann aus Bremen gelenkt wurde. Zu einem Personenschaden kam zum Glück nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 15.000 EUR.

--------------------------------------------------------------

LK Osterholz.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Lilienthal. Im Laufe des Freitages, zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein Pkw auf dem Kundenparkplatz eines ansässigen Geschäftes in der Hauptstraße in Lilienthal durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Lilienthal unter 04298 465660 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis. Osterholz-Scharmbeck. Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Ziegelmoor in Osterholz-Scharmbeck am frühen Freitagabend stellten Beamte der Polizei Osterholz fest, dass der kontrollierte Fahrzeugführer eines Pkw Volkswagen nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Den 43-jährigen Mann aus Osterholz-Scharmbeck erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und selbstverständlich wurde ihm die Weiterfahrt mit dem VW untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell