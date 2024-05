Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Scooter übersehen++Hoher Sachschaden bei Unfall++Unfall mit Wohnmobil++Schwangere bei Verkehrsunfall schwer verletzt++In Kreuzung gefahren++Fahrzeug geschnitten+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter übersehen+ Oyten. Ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter wurde bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Breslauer Straße leicht verletzt. Ein 68-jähriger Fahrer eines Opel wollte in die Lindenstraße abbiegen und übersah den in gleiche Richtung fahrenden Jugendlichen. Er stieß mit dem E-Scooter zusammen und der Jugendliche stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Verden. An Einmündung der Straße Hohe Leuchte zu der Lindhooper Straße kam es am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 82-jährige Fahrerin eines VW bog nach links in die Straße Hohe Leuchte ab. Dabei missachtete die sie Vorfahrt eines entgegenkommenden 40-Jährigen in einem Porsche und stieß mit dessen Heck zusammen. Durch den Aufprall wurde der Porsche gegen einen Opel eines 61-Jährigen geschleudert, der an der dortigen Ampel wartete.

Die Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 33.000 Euro beziffert.

+Unfall mit Wohnmobil+ Oyten. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster übersah am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges das Stauende in Höhe des Bremer Kreuzes und fuhr auf das Wohnmobil eines 70-Jährigen auf.

Der 70-Jährige hatte aufgrund des Staus zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten auf dem rechten Fahrstreifen anhalten müssen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

+Schwangere bei Verkehrsunfall schwer verletzt+ Thedinghausen. Auf der Rieder Straße kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere 35-Jährige und ein 3-jähriges Kind schwer verletzt wurden.

Die 35-Jährige war mit einem VW auf der K60 in Richtung Donnerstedt unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie lenkte dagegen und fuhr in den linken Seitenraum. Dort stieß sie mit einem Baum zusammen und kam in einem Straßengraben zu stehen. Mehrere Ersthelfer halfen der Frau und dem Kind das Auto zu verlassen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall traten aus dem VW Betriebsstoffe aus und gelangten auf die Fahrbahn und in den Seitenraum. Für die Unfallaufnahme, die Bergung des Fahrzeuges und einer anschließenden Reinigung musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Kreuzung gefahren+ Holste. Am Mittwoch, gegen 09.50 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Oldendorfer Landstraßen und Im Dorfe zu einem Verkehrsunfall mit einem Audi und einem Ford.

Der 51-jährige Fahrer des Ford befuhr die Straße Im Dorf in Richtung Steden. An der Kreuzung missachtete er ein Vorfahrtzeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Er stieß mit dem Ford eines 67-Jährigen zusammen, der auf der L128 in Richtung Beverstedt unterwegs war. Der 67-Jährige kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 20.200 Euro beziffert.

+Fahrzeug geschnitten+ Ritterhude. Auf der Ihlpohler Heerstraße in Richtung Bremerhaven stieß am Mittwochmittag ein 41-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit dem VW eines 31-jährigen Fahrers zusammen. Der 41-Jährige schnitt beim Wechsel auf den Linksabbieger Streifen zu der Straße Heidkamp den VW. Ein Mitfahrer in dem VW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell