POL-VER: +Auseinandersetzung bei Infoveranstaltung zur Europawahl++Motorradfahrerin leicht verletzt++Einbruch in Gartenlaube++Brand am Sportplatz+

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung bei Infoveranstaltung zur Europawahl+ Achim. Am Samstagvormittag betreiben mehrere Parteien Informationsstände zu der diesjährigen Europawahl auf dem Marktplatz in der Achimer Innenstadt. Im Zuge dessen bildete sich eine kleine Spontanversammlung, die mit Beschränkungen belegt wurde. Im Verlauf des Vormittags kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der sie leichte Verletzungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen zufolge riss ein örtliches Partei- und Ratsmitglied ein kurz zuvor aufgehängtes Wahlplakat herunter. Ein Mitglied des Achimer Stadtrates machte ihn daraufhin auf die Sachbeschädigung aufmerksam. Der Mann packte ihn zunächst an der Schulter und verletzte das Ratsmitglied auf bislang unbekannte Weise am Kiefer.

Passanten und eingesetzte Polizeikräfte konnten eine weitere Auseinandersetzung unterbinden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde das Parteimitglied an der Hand verletzt.

Die Polizei leitete Ermittlungen aufgrund der Sachbeschädigung und der Körperverletzungen ein.

+Motorradfahrerin leicht verletzt+ Thedinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße am Montagabend wurde eine 16-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Sie musste in Höhe der Braunschweiger Straße verkehrsbedingt warten. Dies übersah eine ebenfalls 16-jährige Motorradfahrerin und fuhr auf das Krad auf. Die leicht verletzte 16-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Gartenlaube+ Ritterhude. In der Zeit von Freitagabend bis Montagabend brachen bislang unbekannte Täter im Moormannskamp in eine Gartenlaube ein. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Elektrogeräte und einen Grill. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Brand am Sportplatz+ Ritterhude. Am Montagvormittag, gegen 11:15 Uhr, mussten Einsatzkräfte zu einem Brand im Bereich des Sportplatzes in der Straße Am Großen Geeren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzunterstand in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden der Holzunterstand sowie ein angrenzender Holzschuppen beschädigt. Die Ermittlungen zu der unbekannten Brandursache dauern derzeit an.

