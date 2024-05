POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 20.05.2024

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter schwerverletzen Person Dörverden. Am 17.05.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Dörverdener mit seinem Traktor in der Straße Zur Alten Mühle mit mehreren Bäumen kollidierte. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich eine Seite des angehängten Striegels am Traktor und verfing sich ...

mehr