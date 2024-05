Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand eines Luftentfeuchters++Vorfahrt missachtet++Auf Fahrzeug gefahren+

Landkreis Osterholz (ots)

+Brand eines Luftentfeuchters+ Worpswede. Am Donnerstagmorgen, gegen 04.10 Uhr, stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schulstraße starken Rauch aus dem Keller fest und informierten die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Luftentfeuchter in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Luftentfeuchter aus dem Keller holen und lüftete das Haus. Ein Gebäudeschaden entstand nach ersten Informationen nicht.

Ein Bewohner hatte Rauch eingeatmet und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache dauern an.

+Vorfahrt missachtet+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 47-jähriger Fahrer eines Skoda missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Radfahrers und verletzte ihn leicht. Gegen 17.30 Uhr wollte der 47-Jährige von der Straße Unter den Linden auf die Straße Stubbenkuhle abbiegen. Dabei missachtete er ein Vorfahrtzeichen und übersah den Radfahrer. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzen Radfahrer. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Auf Fahrzeug gefahren+ Schwanewede. Auf der Straße Am Damm kam es am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 20-jährige Fahrerin eines Ford parkte ihren Pkw am Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte, um anschließend auszusteigen. Eine nachfolgende 63-jährige Fahrerin eines Opel wollte an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie gegen das Heck des Ford und verletzte sich selbst und die 20-Jährige leicht. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzte und brachte die 63-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Ford und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

