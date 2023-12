Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger bei Fahrübungen mit Auto auf Parkplatz ertappt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 19.12.2023, fuhren Polizisten während ihrer nächtlichen Streife gegen 01:00 Uhr durch die Straße Am Gosekolk. Hier fiel ihnen ein Audi auf dem Parkplatz eines Schulgeländes auf. Der Wagen fuhr im Kreis. Als die Beamten sich mit dem Streifenwagen näherten, parkte der Fahrer den Audi rasch rückwärts ein und stellte den Motor ab. Am Steuer saß ein 16-Jähriger. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Polizisten übergaben den 16-Jährigen an den Fahrzeughalter und Vater, gegen welchen ebenfalls eine Strafanzeige (Anordnen oder Zulassen ohne Fahrerlaubnis) vorgelegt wurde. Ob er von den Fahrübungen seines Sohnes wusste, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (hir)

