Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht auf Montag verursachte wohl ein Radfahrer einen Schaden an einem Wohnmobil in Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr parkte das Wohnmobil ordnungsgemäß in der Geierstraße am Fahrbahnrand. Am Montagmorgen stellte der 60-jährige Besitzer einen Schaden am Heck fest. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Dem Schaden zufolge gehen die Beamten davon aus, dass wohl ein Radfahrer in das Heck des Wohnmobils prallte. Da sich der Verursacher nach dem Unfall nicht um den Schaden kümmerte, ermitteln die Beamten nun wegen Unfallflucht. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ehingen unter Tel. 07391/5880 entgegen. Der Schaden am Wohnmobil beträgt etwa 7.500 Euro.

++++1735353(BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell