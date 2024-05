Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen++Kleiner Flächenbrand++Brennende Mülltonne++An Kreuzung Vorfahrt genommen++Unfall zwischen Radfahrern+

Landkreise Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen+ Oyten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in zwei Transporter ein und entwendeten Werkzeug. Die Transporter waren in der Borsteler Straße und auf einem Parkplatz in der Straße Thünen geparkt. Sie verschafften sich jeweils mittels Gewaltanwendung Zugang in die Fahrzeuge.

Hinweise zu den Tätern können der Polizei Oyten unter 04207-911060 gemeldet werden.

+Kleiner Flächenbrand+ Verden. Am Donnerstagvormittag mussten Einsatzkräfte zu einem kleinen Flächenbrand In der Bertha-Benz-Straße. Eine Grünfläche in der Nähe eines Verteilerkastens hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr Verden löschte den Brand zügig. Durch das Feuer wurde der Verteilerkasten leicht beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache aufgenommen. Hinweise können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Brennende Mülltonne+ Blender. In der Blender Hauptstraße geriet in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Anwohner entdeckten gegen 03.35 Uhr das Feuer und informierten die Feuerwehr und den Eigentümer. Dieser begann selbstständig mit den Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden. Ein Schaden an den umliegenden Gebäuden entstand nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+An Kreuzung Vorfahrt genommen+ Thedinghausen. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW stieß am Donnerstagmorgen gegen 09 Uhr an der Kreuzung der Schwarmer Straße zur Thedinghausener Straße mit dem Hyundai eines 71-Jährigen zusammen.

Er wollte von der Schwarmer Straße über die Kreuzung fahren und missachtete dabei das Vorfahrtzeichen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Langwedel. Auf der Weserstraße verletzten sich am Donnerstag gegen 20.20 Uhr zwei Radfahrerinnen. Sie kam sich kurz vor dem Weserwehr entgegen und stießen zusammen. Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Eine jugendliche Radfahrerin verletzte sich ebenfalls leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt.

