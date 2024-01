Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Münstermaifeld - Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Münstermaifeld

Koblenz (ots)

Am Montag, dem 15.01.2024, gegen 20:00 Uhr, drangen drei männliche Personen in ein Wohnhaus in Münstermaifeld ein. Im Wohnhaus wurden die Einbrecher durch den Eigentümer überrascht und flüchteten mit ihrem PKW vom Tatort. Das Fluchtfahrzeug konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf der Autobahn festgestellt werden. Einer angestrebten Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung NRW fort. In Villiprott verunfallte das Fluchtfahrzeug und die Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen von Einsatzkräften aus NRW und Rheinland-Pfalz sowie Hinzuziehung des Polizeihubschraubers aus Koblenz, konnten zwei der Täter, 31 und 38 Jahre alt, beide aus NRW, in einem angrenzenden Waldgebiet gesichtet und nach Heranführen von Einsatzkräften festgenommen werden. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Die Fahndung nach dem flüchtigen dritten Tatverdächtigen läuft noch.

