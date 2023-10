Münster (ots) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (12.10., 00:00 Uhr bis 03:08 Uhr) an der Sankt-Mauritz-Freiheit einen Container und am Rüschhausweg einen Rad-lader in Brand gesetzt. An der Sankt-Mauritz-Freiheit brannte zunächst zwischen 0:00 und 1:05 Uhr ein Container. Dieser stand bei Eintreffen der alarmierten Polizisten in Vollbrand und wurde dabei komplett zerstört. Eine Gefahr, dass die Flammen auf ...

mehr