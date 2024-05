Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 08.05.2024

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter schwerverletzen Person

Dörverden. Am 17.05.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Dörverdener mit seinem Traktor in der Straße Zur Alten Mühle mit mehreren Bäumen kollidierte. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich eine Seite des angehängten Striegels am Traktor und verfing sich in einem Bau. Dadurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und fuhr gegen einen weiteren Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden am Traktor beläuft sich auf ca. 9000 EUR. Zudem wurden mehrere Straßenbäume beschädigt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Verkehrsunfall auf der BAB 1 mit zwei leichtverletzten Personen

Am 17.05.24, um 16.12 Uhr, kam es auf der BAB 1, FR Hamburg, Höhe km 96,4, zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer mit seinem 20-jährigem Beifahrer den linken Fahrstreifen der BAB, als der vor ihm fahrende 34-jährige PKW-Fahrer plötzlich staubedingt stärker abbremsen muss. Der 19-jährige Fahrzeugführer erkennt dieses zu spät und kann aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zum Zusammenstoß beider PKW, bei dem der 20-jährige Beifahrer und der 34-jährige PKW-Fahrer leicht verletzt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Fahrt ohne Versicherungsschutz

Hülseberg. Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 27-jährigen Osterholzer in Hülseberg, welcher mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw nicht über den vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte. Die Kennzeichenschilder wurden vor Ort entsiegelt. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfall mit leicht verletzter Person

Ritterhude. Am Freitagmittag kam es in Ritterhude, Ihlpohler Heerstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 68-jährige Unfallverursacher aus Vollersode bog mit seinem Pkw aus der Von-Liebig-Straße nach links auf die Ihlpohler Heerstraße ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Sattelschlepper eines 53-jährigen Bremerhaveners, welcher die Ihlpohler Heerstraße in Richtung Bremerhaven befuhr. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw des 68-jährigen nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 13.000EUR. Weiterhin wurde die Beifahrerin im Pkw leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden.

