Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Pedelec - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Montag, 18.03.2024, gegen 09.15 Uhr, von dem Parkplatz eines Gartencenters in die Brombacher Straße einfahren und übersah dabei eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin, welche verbotswidrig in nicht zulässiger Richtung den getrennten Geh- und Radweg in der Brombacher Straße von der Schwarzwaldstraße kommend in Richtung Untereckstraße befuhr. Auf dem Geh- und Radweg kam es zur Kollision zwischen dem Pkw der 76-Jährigen sowie der Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige trug einen Fahrradhelm. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell