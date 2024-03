Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Fahrerin kommt auf Kreisstraße in Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 18.03.2024, gegen 07.50 Uhr, kam eine 28-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 6323 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Pkw-Fahrerin. Die 28-Jährige befuhr die Kreisstraße 6323 von der Kanderner Straße kommend in Richtung Bundesstraße 3, als sie auf Höhe der Einmündung der Straße "Britschen" im Kurvenbereich nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten haben soll. Eine entgegenkommende 47-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

