POL-VER: +Baum bei Unfall beschädigt++Anhänger umgekippt++Fahrradfahrer alleinbeteiligt verletzt++Betrügerische Apps für Fernzugriff+

LANDKREIS VERDEN

+Baum bei Unfall beschädigt+ Emtinghausen. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte in der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagvormittag einen Straßenbaum an der Syker Straße in Höhe der Feuerwehr so erheblich, dass dieser gefällt werden muss. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen Trecker gehandelt haben.

Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug können der Polizei Thedinghausen unter 04204-914380 mitgeteilt werden.

+Anhänger umgekippt+ Kirchlinteln. Auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, kippte am Dienstagmorgen ein Anhänger bei einem Verkehrsunfall um und landete auf dem Seitenstreifen. Ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters übersah aus ungeklärter Ursache den vorausfahrenden Transporter mit Anhänger eines 45-Jährigen. Er fuhr auf den Anhänger auf, wodurch sich dieser von dem Transporter löste und umkippte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Anhänger und der Transporter des 39-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6700 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrradfahrer alleinbeteiligt verletzt+ Ritterhude. Bei einem Fahrradunfall auf der Struckbergstraße verletzte sich am Dienstagnachmittag ein Kind leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge fuhr von der Straße auf den Gehweg und prallte dort mit einem Zaunpfosten zusammen. Er stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad und dem Zaun entstand leichter Sachschaden.

+Betrügerische Apps für Fernzugriff+ Schwanewede. Unbekannten Betrügern gelang es mittels zweier Apps, an die persönlichen Daten eines 58-Jährigen zu gelangen und Geld von dessen Konto abzubuchen.

Der Mann wollte über eine Hotline einen Urlaub umbuchen und wurde aufgefordert, dafür zwei Apps aus dem Internet herunterzuladen. Dabei handelte es sich um Fernwartungssoftware, wodurch die Betrüger Zugriff auf das Handy des Mannes erlangten.

Eine ähnliche Betrugsmasche wenden beispielsweise angebliche Mitarbeiter des Microsoft-Supports an. Die Geschädigten laden eine Fernwartungssoftware herunter und geben damit den Betrügern Zugriff auf Computer, Handy oder Tablet. Diese könne anschließend sensible Daten, beispielsweise Passwörter und Zugangsdaten, ausspähen.

Da die Apps und Tools legal sind, werden diese auch nicht von einem Antivirenprogramm erkannt.

Zum Schutz vor solchen Maschen rät die Polizei, keine Apps wahllos aus dem Internet herunterzuladen, sondern möglichst die vorinstallierten App-Stores zu nutzen. Bevor eine App oder eine Software heruntergeladen wird, sind diese zu überprüfen.

Unbekannten Anrufern sollte niemals Zugriff auf eigene Geräte gewährt werden. Wenn dieses in Ausnahmefällen angeblich erforderlich sein sollte, ist in jedem Fall mit einer kompetenten und vertrauten Person Rücksprache zu halten. Sollte dies aus Zeitgründen angeblich nicht möglich sein, handelt es sich in der Regel um einen Betrugsversuch.

