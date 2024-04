Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Einbruch in Discounter, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in Kuppenheim ein Einbruch in einen Discounter in der August-Scherer-Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang noch unbekannte Täter zunächst gegen 00:30 Uhr brachial Zugang zum Gebäude, indem sie eine Wand aufbrachen. Nachdem sie im ersten Versuch wohl keine Beute machen konnten, kehrten sie etwa drei Stunden später zurück und durchsuchten noch weitere Bereiche des Einkaufsmarktes. Der entstandene Diebstahlsschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes gesehen haben, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225 98870, in Verbindung zu setzen.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell