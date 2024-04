Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Festnahme nach Diebstahlserie

Durbach (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in Durbach zu mehreren verdächtigen Wahrnehmungen, Diebstählen und einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 3:40 Uhr ging bei der Polizei der Anruf über eine verdächtige Wahrnehmung ein. Ein Zeuge konnte eine Person beobachten, die mit einer Taschenlampe im Bereich einer Garage auffällig war. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Anrufer, der von einem unbefugten Zutritt in einen Schopf berichtete. Dabei hätte der ertappte Eindringling ein Fahrrad gegen den herbeieilenden Eigentümer geworfen und ihn dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die ersten Polizeistreifen vom Offenburger Revier konnten zunächst keine Verdächtigen antreffen. Nachdem im weiteren Verlauf die Meldung über Unbekannte in einem Wohnhaus in der Clevnerstrasse einging, wurde die Polizeipräsenz durch Unterstützung benachbarter Revierbeamte sowie einem Polizeihubschrauber weiter verstärkt. Die Bewohner des betroffenen Hauses in der Clevnerstraße bemerkten einen Eindringling, der sich in mehreren Räumen des Wohnhauses bewegte. Als sie sich bemerkbar machten, ergriff er die Flucht und verlor dabei einen Teil des Diebesgutes. Bei der polizeilichen Durchsuchung des Gebäudes konnte der Verdächtige, der sich in einem Nebenraum versteckt hielt, festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach intensiver Fahndung der Streifen und des Hubschraubers gelang es den Beamten auch den zweiten Verdächtigen am Rande einer Streuobstwiese ausfindig zu machen und festzunehmen.

Am Samstagmorgen gingen dann weitere Meldungen über verdächtige Beobachtungen, Diebstähle aus Garagen, einem Fahrzeug, einem Schopf und Nebengebäude im Bereich Ölberg ein. Beide Festgenommene hatten verschiedenes Diebesgut dabei, das durch die Polizeibeamten sichergestellt werden konnte.

Bei einem der beiden aus Algerien stammenden 23 und 27 Jahre alten Männer wurde bekannt, dass er wegen mehrerer Haftbefehle zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen beide Verdächtige, die nicht in Deutschland gemeldet sind, werden durch die Staatsanwaltschaft Offenburg Haftbefehle beantragt.

/ks

