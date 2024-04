Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, Gaisberg - Mehrere Verletzte durch Wintereinbruch

Schuttertal (ots)

Mehrere verletzte Personen und ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag auf der L101. Zwischen der Einmündung L101/L103 und den Höhenhäusern verlor der Fahrer eines VW gegen 09:15 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Kurve kam er aktuellen Erkenntnissen zufolge trotz richtiger Bereifung nach links vor der Fahrbahn ab und kam erst im angrenzenden Wald zum Stehen. Nach derzeitigem Sachstand wurden die vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise 60.000 Euro. Neben Einsatzkräften der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes sowie ein Abschleppunternehmen am Unfallort.

