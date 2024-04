Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sachbeschädigungen durch Farbschmiererein, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei mehrfach über "Besprühungen mit Farbe" in der Augustastraße und in der Wallstraße informiert. Bislang Unbekannte sollen offenbar mehrere Fahrzeuge, Häuser und Garagentore mit grüner Farbe besprüht haben. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /ng

