Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Auetal- Alkoholisierte Fahrzeugführer verursachen Unfälle

Nienburg (ots)

(Oth): Am Donnerstagmorgen gegen 00:50 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Transporter die Hauptstraße von Todenmann in Fahrtrichtung Kleinbremen. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Leitpfosten. Zudem verursacht er Schäden im Erdreich. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Renault entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen gegen 01:40 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW Multivan den Hessenweg und beabsichtigt auf die Rintelner Straße einzubiegen. Während dem Abbiegevorgang kollidierte der Fahrzeugführer mit einer gegenüberliegenden Mauer. An der Mauer entstand Sachschaden. Der 54-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt kam der Fahrzeugführer mit seinem Multivan auf der Bernser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und fuhr im weiteren Verlauf in eine Leitplanke. Bei dem Unfallverursacher konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Multivan entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell