POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Alzey (ots) - Am Sonntagmorgen, 05.05.2024, gegen 05:20 Uhr kam ein 62-jähriger Eppelsheimer glücklicherweise mit einem Schrecken davon, als er in der Friedrichstraße in Alzey mit seinem Motorrad über ein Verkehrsschild fuhr. Das Umleitungsschild (2x2 Meter), welches an einem Mast befestigt war, lag auf der Fahrbahn und wurde augenscheinlich mutwillig dort abgelegt oder umgeworfen. Das Motorrad hob kurz ab, konnte ...

mehr