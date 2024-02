POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu Festnahmen nach Gartenlaubeneinbrüchen - Polizei wertet weiter Beweismittel aus

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend (12.02.2024) sind in der Nähe der "Austraße" im Bereich des dortigen Wanderweges an der "Krückau" mehrere blaue, scheibenähnliche Gegenstände aufgefunden worden, bei denen es sich um Rattengift handeln könnte. Ein Spaziergänger fand die ersten Objekte gegen 20:45 Uhr und ...

mehr