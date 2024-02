Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Einschleichdiebstähle zum Nachteil älterer Mitbürger - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (12.02.2024) ist es in Schenefeld zu zwei vollendeten und einem versuchten Einschleichdiebstahl gekommen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ausschließlich weibliche Personen handeln.

Zu einem ersten Fall ist es zwischen 09.00 und 10.15 Uhr gekommen. Hier hat sich eine unbekannte Person Zutritt zu einer Wohnung in der Blankeneser Chaussee verschafft und Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages entwendet. Gegen 10.30 Uhr fiel der Geschädigten dann in der Straße eine weibliche Person auf, die angeblich Zeitschriften verkaufen wollte.

In einem zweiten Fall arbeitete die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Straße 'Bi de Windmöl' im Garten. Als sie sich zurück ins Haus begab, traf sie in ihrem Hausflur auf eine ca. 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren. Die Frau soll von kräftiger Statur gewesen sein und eine beige Jacke getragen haben. Auf Nachfrage gab die ungebetene Besucherin an, dass sie Zeitschriften verkaufen wolle und verließ dann aber das Haus. Zum Diebstahl war es in diesem Fall nicht gekommen.

Eine dritte Tat ereignete sich dann zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr in der Nedderstraße. Eine weibliche Person betrat in diesem Fall eine Wohnung durch die geöffnete Terrassentür. Aus der Wohnung entwendete sie Bargeld in nicht bekannter Stückelung. Angesprochen von dem Bewohner entfernte die Frau sich wieder auf dem Weg, auf dem sie gekommen war. Eine Beschreibung deutet hier lediglich auf eine kleine, schlanke Frau mit dunkler Kleidung hin.

Für alle drei Fälle hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, die gegebenenfalls im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell