POL-PDWIL: Sternfahrt und Kundgebung unter dem Motto "Mittelstand mach Mobil"

Wittlich (ots)

Am Montag, den 22.01.2024, fand im Umland von Bitburg sowie auf dem Bedaplatz eine Versammlung unter dem Motto "Mittelstand macht Mobil" statt. An der Versammlung nahmen ca. 350 Fahrzeuge, überwiegend Traktoren und LKW, und ca. 1000 Personen teil. Die Fahrzeuge wurden von dezentralen Sammelpunkten in polizeilich begleiteten Konvois auf zuvor abgestimmten Fahrtstrecken nach Bitburg geführt. Dort wurden sie durch die Polizei auf die in Bitburg befindlichen Parkplätze geleitet. Bei der An-/ Abreise kam es im gesamten Stadtgebiet Bitburg sowie den umliegenden Straßen B50 und B257 wie auch der L5 zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Anreise zum Versammlungsort kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei welchem ein Fahrer eines Traktors auf einen, sich in der Kolonne befindlichen PKW, auffuhr. Es kam zu einem Sachschaden am PKW. Die Versammlung verlief friedlich. Es kam lediglich während der stattfindenden Podiumsdiskussion zu einer Beleidigung durch eine 29-Jährige Frau gegen anwesende Politiker.

