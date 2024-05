Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand eines Strohballenlagers

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2024 kam es parallel zur L 409 von Alzey in Richtung Erbes-Büdesheim, in der Verlängerung der Rotentaler Straße zu einem Brand eines Strohballenlagers. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte zunächst die Rauchschwaden und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr stellte sodann den Brand von 16 Rundballen fest, die vermutlich durch Brandstiftung Feuer fingen. Eine Entzündung durch das Unwetter ist auszuschließen, da zu diesem Zeitpunkt kein Blitzschlag war. Mithilfe eines Radladers wurde das Feuernest entzerrt, sodass die Löscharbeiten der Feuerwehr erfolgreich vollzogen werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell