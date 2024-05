Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdiebstahl zum Nachteil eines 85-jährigen Alzeyer

Alzey (ots)

Am Dienstag, den 23.04.2024 gegen 15:30 Uhr wurde ein 85-jähriger Mann auf dem Parkplatz Ostdeutsche Straße in Alzey Opfer eines Trickdiebstahls. Als er mit seinem Fahrzeug ausparken wollte, öffnete ein ihm unbekannter Mann seine Autotür und bat ihm seinen noch gültigen Parkschein an. Der Täter beugte sich unaufgefordert ins Fahrzeug und legte den Parkschein auf das Armaturenbrett. Währenddessen griff er dem Mann unbemerkt in die Jackentasche und entwendete dessen Geldbeutel mit 300 Euro Bargeld und zwei Bankkarten. Der Täter wird als 30-40-jähriger Südländer im Alter von 30-40 Jahren mit kurzen dunklen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Wer hat am Montag, den 23.04.2024 gegen 15:30 Uhr eine solche Person auf dem Parkplatz beobachtet, oder wurde selbst angesprochen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell