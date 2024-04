Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Streit mit Einsatz von Messer und Pfefferspray - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024 gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes am Musemsplatz/Ochslergasse in Alzey zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Streitigkeiten zog eine Person ein Messer und drohte der "gegnerischen" Personengruppe. Zudem sprüht selbige Person Pfefferspray in deren Richtung, woraufhin die Personengruppe flüchtete. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete die Geschehnisse und verständigte die Polizei. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Hauptverdächtige auf dem Friedhof in Alzey durch die Polizei gestellt werden. Weitere Personen nicht mehr. Bei den Personen handelte es sich vermutlich um Jugendliche. Lediglich eine Beschreibung zweier Personen war möglich: Person 1: ca. 160cm, männlich, jugendlich, große Nase, beiges Oversize Sweetshirt, blaue Oversize Jeans Person 2: ca. 170cm, männlich, jugendlich, dunkle gekräuselte/lockige Haare, heller Hoodie mit Kapuze, Kapuze auf den Kopf gezogen

Wer kann sachdienliche Angaben zu o.g. Sachverhalt oder o.g. Personen machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 06731 9110 an die Polizeiinspektion Alzey melden.

