Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Achtung Trickbetrüger - vermeintlicher Pflegedienst

Bermersheim (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 80-jährigen Frau. Eine unbekannte männliche Person klingelte bei der 80-jährigen und gab sich als Pflegedienst aus. Da Die Frau tatsächlich vom Pflegedienst betreut wird, dachte sie sich nichts weiter und gewährte Eintritt. Der Unbekannte begab sich daraufhin in verschiedene Zimmer und öffnete die Schränke. Auf Nachfrage der 80-jährigen entgegnete der Unbekannte, dass er Wechselgeld bräuchte. Nachdem die 80-jährige ihm 10 Euro aus ihrer Geldbörse gab, er im Wohnzimmer ebenfalls alle Schränke öffnete, verließ der Unbekannte sodann das Anwesen und schloss von außen die Haustür zu. Die 80-jährige konnte sich über die Terrassentür in ihren Garten retten und die Polizei verständigen. Der Unbekannte flüchtete unerkannt mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Beschreibung des Unbekannten: ca. 45 Jahre alt, 165cm groß, südländisches Erscheinungsbild, etwas dickere Statur, dunkle Haare, dunkler Oberlippenbart, dunkle Jeans, dunkle Jacke. Wer kann sachdienliche Hinweise zu o.g. Person geben und hat diese ggfls. vor oder nach der Tat wahrgenommen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 06731 9110 an die Polizeiinspektion Alzey.

